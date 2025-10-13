Haberler

Mersin'de Kamyonet Depoya Girdi: İki Yaralı

Mersin'de Kamyonet Depoya Girdi: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli ilçesinde virajı alamayan bir kamyonet, iki evin arasındaki depoya girdi. Sıkışan sürücü ve yanındaki yolcu, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hızla gelen nakliye kamyoneti virajı alamayarak iki evin arasındaki depoya girdi. Araçta sıkışan 2 yaralı iş makinesinin yardımı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi 805 nolu sokak meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Koca idaresindeki 33 AJM 213 plakalı kamyonet yokuş aşağı inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip kayarak bir depoya çarptı. Kasa kısmı depoya giren kamyonetin sürücüsü Koca ile yanındaki Selim Ağma sıkıştı. Olay anına tanık olan depo sahibi Ramazan Karabulut durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıların kurtarılması için kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Bir iş makinesinden yardım alan ekipler, sıkışan yaralıları yaklaşık bir saatlik çalışma ile kurtardı. Yaralılardan birinin kurtarıldıktan sonra ayağa kalkıp yürümesi dikkat çekti. Yaralı, ekiplerin müdahalesiyle sedyeye alındı. 2 yaralı da ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Kazaya tanık olan depo sahibi Ramazan Karabulut, "Kamyonet yukardan çok hızlı geldi devrilip depoya girdi. Ben de o sırada evin köşesindeydim olayı gördüm. Burası bizim depo, komple hasar aldı, can kaybı yok iyi olan o" dedi.

Kaza ile ilgili jandarma trafik ekipleri de olay yerine inceleme yaptı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'da! Sisi bizzat karşıladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan'ı kapıda bizzat karşıladı
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.