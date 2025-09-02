Mersin'de Kamyona Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Yaralı

Mersin'de yol kenarına park edilen kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Otomobilin tekerinin bile kopması dikkat çekti.

Kaza, sabaha karşı Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Arpaçbahşis Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarına park edilen 01 ASP 119 plakalı kamyona, 06 EA 3815 plakalı Honda marka otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin tekerinin koptuğu kaportasının hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN