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Mersin'de Kamyon, Motosikletlere Çarptı: Yaralı Yok

Mersin'de Kamyon, Motosikletlere Çarptı: Yaralı Yok
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Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, işçilerin park ettiği 13 motosiklete çarparak iki otomobil ile bir tıra vurdu. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, işçilerin park ettiği 13 motosiklete vurup, 2 otomobil ile bir tıra çarptı. Ucuz atlatılan kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı.

Kaza, ilçeye bağlı Tosmurlu Mahallesi'nde yer alan Silifke OSB girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.S. idaresindeki karayollarına ait 33 AEL 92 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyon, bir balık işleme tesisinde çalışan işçilere ait park halindeki 13 motosiklete vurup önüne iki otomobili aldı. Kamyonun sürüklediği otomobil, diğer bir otomobilin üzerine çıktı. Kamyon, otomobillerin tırla arasında sıkışmasıyla durdu. Kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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