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Mersin'de Kamyon Köprüde Sıkıştı

Mersin'de Kamyon Köprüde Sıkıştı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyon, 3,5 metrelik köprünün altından geçerken sıkıştı. Olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde köprü altında geçmek isteyen kamyon köprüde sıkıştı.

Olay Yüzbaşı Yaşar Caddesinde meydana geldi. Seyir halindeki 01 ADS 972 plakalı kamyon, 3,5 metrelik köprünün altından geçerken sıkıştı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, köprü altında mahsur kaldı.

Olayın hemen ardından bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sıkışan kamyonun kurtarılması için vinç operasyonu başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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