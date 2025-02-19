TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Mersin'de Kamyon Kazası: 3 Çocuk Yaralandı

Mersin'de Kamyon Kazası: 3 Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyon kasasının açılması sonucu 8 ile 14 yaşları arasındaki 3 çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonun kasasının kapağı açılarak yaşları 8 ile 14 arasında değişen 3 kardeşe çarptı. Çocukların yaralanmasına neden olan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda Erdemli Sanayisi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 33 BAB 388 plakalı kamyon, sanayinin önünden seyir halindeyken kasanın arka kapağı açıldı. Açılan kapak önce karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki B.S., 13 yaşındaki E.S. ve 14 yaşındaki M.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuklar yere düşerken, kamyonun açılan kasa kapağı iki araca da çarparak zarar verdi. Kazayı gören vatandaşlar yardımda koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 3 yaralı çocuk ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
img

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
img

Milli maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnşaat işçileri kar altında horon tepti

İnşaat işçileri kar altında horon tepti
Fenerbahçe, 1 milyarlık sermaye artırımı yaptı

Fenerbahçe'den derbi öncesi 1 milyar TL'lik karar!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki

TFF'nin yabancı hakem kararına ilk tepkisi çok sert oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.