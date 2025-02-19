Mersin'de Kamyon Kazası: 3 Çocuk Yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonun kasasının kapağı açılarak yaşları 8 ile 14 arasında değişen 3 kardeşe çarptı. Çocukların yaralanmasına neden olan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda Erdemli Sanayisi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 33 BAB 388 plakalı kamyon, sanayinin önünden seyir halindeyken kasanın arka kapağı açıldı. Açılan kapak önce karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki B.S., 13 yaşındaki E.S. ve 14 yaşındaki M.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuklar yere düşerken, kamyonun açılan kasa kapağı iki araca da çarparak zarar verdi. Kazayı gören vatandaşlar yardımda koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 3 yaralı çocuk ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - MERSİN