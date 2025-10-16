Mersin'de Kamyon Kazası: 2 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyon, bariyerleri aşıp şarampolde ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Çiriş Mahallesi sınırlarında yayla yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 42 ARG 267 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken virajda freni patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere vurarak yolu aşan kamyon, şarampolde ağaçlara çarpıp durdu. Kazada araçta bulunan T.K. ile M.F.A. yaralandı.Yaralıları, olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hatanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı. - MERSİN