Mersin'de Kamyon Devrildi, Sürücü Kurtuldu
Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi. Sürücü K.A., kazadan yara almadan kurtulurken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza Tarsus-Çamlıyayla karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.A. idaresindeki 01 ANC 005 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemlerini alarak yol trafiğini kontrollü şekilde sağladı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa