Mersin'de Kadın Sürücü Dönüş Yaparken Kafeye Daldı

Mersin'de Kadın Sürücü Dönüş Yaparken Kafeye Daldı
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Mersin'de dönüş yapmaya çalışan kadın sürücü, motosikletliyi sıkıştırmamak için geniş manevra yapınca kontrolünü kaybederek bir kafeye girdi. Şans eseri, kafenin o bölümünde kimse yoktu ve yaralanan olmadı.

Mersin'de dönüş yapmak isteyen kadın sürücü, sağ tarafındaki motosikletliyi sıkıştırmamak için geniş manevra yapınca kontrolünü kaybederek aracıyla birlikte bir kafeye daldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 33 CSU 71 plakalı otomobil, cadde üzerinde dönüş yapmak istediği sırada sağında bulunan motosiklet sürücüsünü sıkıştırmamak için geniş bir manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından cadde üzerindeki bir kafeye daldı. Kafenin o bölümünde kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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