Mersin'de Kadın Kılığına Girerek Cinayet İşleyen 17 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

Mersin'de Kadın Kılığına Girerek Cinayet İşleyen 17 Yaşındaki Çocuk Yakalandı
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Mersin'de Kadın Kılığına Girerek Cinayet İşleyen 17 Yaşındaki Çocuk Yakalandı
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Mersin'de 17 yaşındaki bir çocuk, kadın kılığına girerek kan davalısını sanayi sitesinde tabanca ile öldürdü. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı. Cinayetin, daha önceki bir husumet nedeniyle işlendiği iddia ediliyor.

Akıllara durgunluk veren cinayet: Kadın kılığına girip kan davalısını öldürdü

Mersin'de 17 yaşındaki çocuk, kadın kılığına girip ticari taksi ile geldiği sanayi sitesinde kan davalısını tabanca ile vurarak öldürdü

MERSİN - Mersin'de 17 yaşındaki çocuk, kadın kılığına girip ticari taksi ile gittiği sanayi sitesinde kan davalısını tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli ile birlikte, azmettirici olduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir araç tamir atölyesinde meydana geldi. Tır tamirhane iş yerinde çalışan Rıdvan Güner (35), çarşaf giyip kadına kılığına girerek ticari taksi ile iş yerine gelen silahlı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Şüpheli şahıs daha sonra boş kovanları da toplayarak olay yerinden geldiği ticari taksi ile kaçtı. Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheli ile birlikte azmettirici oldukları idiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve Y.K adlı kişileri gözaltın aldı.

Kan davası iddiası

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, azmettirici olarak gözaltına alınan Y.K.'nın ağabeyinin 2023 yılında öldürüldüğü, o olayın ardından taraflar arasında husumet ortaya çıktığı ve cinayetin bu yüzden işlendiği iddia edildi.

Öte yandan cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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