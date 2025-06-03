Mersin'de Kadın Kılığına Giren Genç, Cinayet İşledi

Mersin'de Kadın Kılığına Giren Genç, Cinayet İşledi
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Mersin'de kadın kılığına giren 17 yaşındaki şüpheli, Rıdvan Güner'i vurdu. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli ve azmettiriciler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Mersin'de kadın kılığına giren 17 yaşındaki şüpheli tarafından öldürülen 35 yaşındaki Rıdvan Güner'in vurulma anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir araç tamir atölyesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Rıdvan Güner (35), çarşaf giyip kadına kılığına girerek ticari taksi ile gelen silahlı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Şüpheli daha sonra geldiği ticari taksi ile kaçtı. Olayın bildirilmesiyle çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki şüpheli M.A. ile birlikte azmettirici oldukları iddiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve Y.K.'yi gözaltına aldı.

İddiaya göre, azmettirici olarak gözaltına alınan Y.K.'nın ağabeyinin 2023 yılında öldürüldüğü, o olayın ardından taraflar arasında husumet ortaya çıktığı ve cinayetin bu yüzden işlendiği öğrenildi.

Cinayetle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silah sesiyle birlikte vurulan Güner'in yere düşme anları yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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