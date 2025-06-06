Mersin'de Kaçan Kurbanlık Hayvanlar Güçlükle Yakalandı

Mersin'de Kaçan Kurbanlık Hayvanlar Güçlükle Yakalandı
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Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk günü, D-400 karayoluna çıkan bir koç ve başka bir kurbanlık hayvan sahipleri tarafından yakalandı. Kaçan kurbanlıklar, yurt genelinde yaşanan kesim görüntülerinin yanı sıra dikkat çekti.

Mersin'de kaçan ve D-400 karayoluna çıkan bir koç, sahipleri tarafından yakalandı. Kaçan başka bir kurbanlık ise araçla duvar arasında yakalandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesme ile geçirildi. Kurbanlık hayvanlar götürülürken zaman zaman kaçma hadiselerinin yaşandığı görüntüler de ortaya çıktı. Kaçan bir kurbanlık koç Tarsus ilçesinde Mersin-Adana D-400 karayoluna çıktı. Bir süre karayolunda kaçan koçun sahipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Tarsus ilçesi Ergenokon Mahallesi'nde kaçan başka bir kurbanlık ise araç ile duvar arasına girince yakalandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir boğayı ise 7 kişi güçlükle zapt etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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