Mersin'de Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde kaçakçılıkla ilgili yürütülen bir soruşturmada, 3 şüpheli yakalanarak çeşitli kaçak ürünlere el konuldu.

Mersin'in Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılıkla ilgili soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmada 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsaavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında kaçakçılıkla mücadele ve 18 yaş altındakilere sigara ile tütün ürünleri satılmasına yönelik polis ekipleri çalışma yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden toplamda 10 bin adet dolu makoron, 600 adet boş makaron, 226 paket kaçak sigara, 43 adet pro, 71 paket tütün, 40 adet elektronik sigara cihazı,34 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 148 kurusıkı mermisi ve çeşitli elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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