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Mersin'de Kaçakçılıkla Mücadele: 208 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Mersin'de jandarma ekipleri, sahte bandrollü 208 bin 830 adet makaron ile tütün ve çeşitli kaçak malzemeleri ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Mersin'de kaçakçılıkla mücadele, 208 bin adet makaron ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 bin 230 adeti dolu 208 bin 830 adet sahte bandrollü makaron ile sarma makineleri ve tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar ilçesinde bir şüphelinin sahte bandrollü kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşarak çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelinin iş yeri ve adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken işyeri ve evinde yapılan aramada 21 bin 230 adeti dolu 208 bin 830 adet sahte bandrollü makaron, 187 kilo 200 gram tütün, 46 bin 500 adet ambalaj poşeti, 3 adet sigara sarma makinesi, 75 adet elektronik sigara likiti, 5 adet elektronik sigara ile 470 adet bandrol etiketi geçirildi.

Şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Mersin'de Kaçakçılıkla Mücadele: 208 Bin Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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