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Mersin'de Kaçak Tütün Operasyonu: 73 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de Kaçak Tütün Operasyonu: 73 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 73 bin 500 adet makaron ve çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 73 bin 500 adet makaron ile çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapıla açıklamaya göre, Mut ilçesinde bir şahsın elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 53 bin 500 adet boş, 20 bin adet dolu olmak üzere 73 bin 500 makaron, 300 kilogram tütün, 2 sigara dolum makinesi, 1 sigara paketleme makinesi ile 1 adet terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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