Mersin'de Kaçak Silah Deposuna Operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silah deposu ortaya çıkarıldı. 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca ve malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kentte koordineli olarak, yasadışı silah ticareti yapan şahısların tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonuç verdi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanması ile silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö isimli şüpheli şahsın belirlenen iş yeri depo adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda elebaşı S.Ö ile beraberindeki C.K ve M.G isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Operasyonda depoda yapılan aramalara 26 adet Glock marka seri numarası kazınmış tabanca ve bunlara ait şarjör, 1 adet sarsılmaz marka seri numarası kazınmış tabanca olmak üzere toplam 27 adet ruhsatsız yabancı menşeili tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili işlemleri devam ediyor.