Mersin'de Kaçak Sigara Üretimi Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 adet sigara dolum makinesiyle kaçak üretim yapan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla, Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara üreterek ticaretini yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler operasyon yaparak 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 bin 380'ü dolu 30 bin 180 adet makaron, 175 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet sigara doldurma makinesi ile 1 adet kompresör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN