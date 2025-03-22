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Mersin'de Kaçak Sigara Üretimi Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Kaçak Sigara Üretimi Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de jandarma ekipleri, kaçak sigara üretimi yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin yaptığı operasyonda 4 adet sigara dolum makinesi ve binlerce makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 adet sigara dolum makinesiyle kaçak üretim yapan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla, Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara üreterek ticaretini yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler operasyon yaparak 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 bin 380'ü dolu 30 bin 180 adet makaron, 175 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet sigara doldurma makinesi ile 1 adet kompresör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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