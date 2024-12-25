Mersin'de Kaçak Sigara Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin'de jandarma ekipleri düzenlediği kaçak makaron operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 278 bin 60 adet kaçak makaron, 145 kilo tütün, 19 sigara dolum makinesi ve 200 adet boş sigara kutusu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde 4 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Şahısları yakalamak ve kaçak sigaralara el koymak amacıyla operasyon düzenleyen ekipler, 4 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 278 bin 60 adet kaçak makaron, 145 kilo tütün, 19 sigara dolum makinesi ve 200 adet boş sigara kutusu ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN