Mersin'de Kaçak Sigara Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de 815 kilo tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 şüpheli yakalandı, 815 kilogram tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. Operasyon 3 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 bin adeti dolu 13 bin adet makaron ile 815 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.