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Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 28 Bin 500 Makaron ve 125 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 28 Bin 500 Makaron ve 125 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ticareti yapan bir şahsın iş yerinde 28 bin 500 adet kaçak makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak jandarmaya götürüldü.

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 28 bin 500 adet kaçak makaron ile 125 kilogram tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirlendi. Bunun üzerine ekipler şahsın iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 4 bin 200'ü dolu 28 bin 500 adet makaron, ve 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmaya götürüldü - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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