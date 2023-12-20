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Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 28 bin 800 boş makaron ile 24 bin 680 adet dolu makaron ele geçirildi.

Mersin'de kaçak sigara ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 28 bin 800 boş makaron ile 24 bin 680 adet dolu makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 1 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 28 bin 800 adet boş makaron, 24 bin 680 adet dolu makaron, 97 kilogram nargile tütünü, 150 adet elektronik sigara ile 75 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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