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Mersin'de Kaçak Makaron, Tütün ve Sahte İçi Ele Geçirildi

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Mersin'de jandarma ekipleri bir operasyonda çok miktarda kaçak makaron, tütün ve sahte içki ele geçirerek bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda kaçak makaron, tütün ve sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mezitli ilçesinde bir şahsın elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini alarak harekete geçti. Belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan arama da ise kaçak 27 bin 250 adet dolu makaron, 29 kilo 700 gram kıyılmış tütün, 215 litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Sahte İçki Operasyon Jandarma Güvenlik Makaron 3-sayfa mersin Güncel Hukuk

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