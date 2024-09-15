Mersin'de Kaçak Makaron, Tütün ve Sahte İçi Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda kaçak makaron, tütün ve sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mezitli ilçesinde bir şahsın elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini alarak harekete geçti. Belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan arama da ise kaçak 27 bin 250 adet dolu makaron, 29 kilo 700 gram kıyılmış tütün, 215 litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN