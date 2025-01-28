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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
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Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda çok sayıda kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüphelinin kazı yaptığı bölgeyi tespit edip operasyon yaptı. Operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı olayında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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