Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüphelinin kazı yaptığı bölgeyi tespit edip operasyon yaptı. Operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı olayında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN