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Mersin'de Kaçak İçki ve Makaron Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Kaçak İçki ve Makaron Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de jandarma ekipleri, kaçak içki ve makaron ticareti yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda 4 bin 70 dolu kaçak makaron, 1 kilo 427 gram kaçak tütün ve 52 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, kaçak içki ve makaronları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 şüphelinin ellerinde bulundurduğu kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, zanlıları takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 70'i dolu olmak üzere 6 bin 320 kaçak makaron, 1 kilo 427 gram kaçak tütün ile 52 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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