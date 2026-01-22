Haberler

Mersin'de binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Mersin'de binlerce kaçak ürün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından binlerce gümrük kaçağı elektronik sigara, tütün ve puro ele geçirildi. Toplamda 6 bin 290 paket sigara, bin 089 elektronik sigara ve daha birçok kaçak ürün bulundu. 3 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Mersin'de polis ekiplerince yapılan çalışmada, binlerce gümrük kaçağı elektronik sigara, tütün ve puro ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, haksız kazanç ve kaçakçılık fiillerinin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli araçlar durdurularak arama yapıldı. Dedektör köpek yardımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalarda, bir tırın doğal boşluklarına gizlenmiş halde ve bir binek araçta çok sayıda kaçak ürün bulundu.

Yapılan aramalarda 6 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, bin 89 elektronik sigara, bin 535 elektronik sigara kartuşu, 11 bin 650 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
En Nesyri için İstanbul'a geldiler

Dananın kuyruğu kopuyor! En-Nesyri hakkında bomba gelişme
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi