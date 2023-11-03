Mersin'de kaçak deterjan ve sıvı sabun üretimi yapılan evde baskın

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan operasyonda, 2 bin litre kaçak üretilmiş deterjan ve sıvı sabun ele geçirildi. Evde yapılan aramada sahte sıvı sabunlar pet şişelere doldurulmuş halde bulundu.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2 bin litre kaçak üretilmiş deterjan ve sıvı sabun ele geçirildi.

İlçeye bağlı Alata Mahallesi'de bir evde kaçak üretim yapıldığı bilgisini alan ilçe Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan aramada 5 litrelik pet şişelere hazırlanmış 2 bin litre sahte sıvı sabun, variller de de deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu A.Y. gözaltına alındı. (DHA)