Mersin'de Kaçak Alkol Üretim Merkezine Baskın: 38 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Kaçak üretim merkezinde 38 tondan fazla etil alkol ele geçirildi: 3 tutuklama

Mersin polisinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda kaçak alkol imalatı yapılan adrese düzenlenen baskında 38 ton 820 kilogram etil alkol ile binlerce kapak, bidon ve etiket ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, kurdukları merkezde kaçak alkol imalatı yapan 3 şüpheli yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 38 ton 820 kilogram etil alkol ile binlerce kapak, etiket ve bidon ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçak alkol imalatı yapan şüpheliler belirlendi. Şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken adresler ile iş yerlerinde yapılan aramada 38 ton 820 kilogram etil alkol, 8 bin 700 adet farklı ebatlarda boş bidon, 88 bin adet kapak, 65 bin adet etiket, 3 tonluk ısıtmalı arıtma tankı, alkol doldurma mekanizması ve folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.