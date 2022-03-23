Mersin'de kablo hırsızlığı zanlıları yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de kablo hırsızlığı zanlıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mersin'de kablo hırsızlığı zanlıları yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede son 15 gün içerisinde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 farklı kablo hırsızlığına karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 15 gün içerisinde yapılan çalışmalarda, 453 paket kaçak sigara ile 52 litre kaçak alkol ele geçirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title