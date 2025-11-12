Mersin Jandarması'ndan Siber Güvenlik Eğitimi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını teşvik etmek, siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü İlkokulu/Ortaokulu, Kürkçü Abdulkadir Perşembe Vakfı Ortaokulu ve Mezitli Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik 'siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dijital okuryazarlık' konularında eğitim verdi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere de güvenli dijital davranış biçimleri hakkında bilgi aktarıldı. Jandarma, düzenlediği eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden önlenmesini, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesini ve toplum genelinde siber farkındalığın artırılmasını hedefliyor. - MERSİN