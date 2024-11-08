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Mersin'de Jandarma Operasyonuyla 31 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Mersin'de Jandarma Operasyonuyla 31 Hükümlü Cezaevine Gönderildi
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Mersin'de gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında, uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şahıs cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda toplam 483 kişi yakalandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 31 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada birçok şahıs belirlendi. Bunun üzerine bir hafta içerisinde peş peşe operasyonlar düzenlendi 483 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin 'Uyuşturucu Madde Ticari Yapma, Kasten Öldürme, Yağma, Hırsızlık ve Dolandırıcılık suçlarından 10 ile 24 yıl arasında hapis cezası aldığı öğrenildi.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 31'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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