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Mersin'de Jandarma Operasyonları: 717 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de Jandarma Operasyonları: 717 Aranan Şahıs Yakalandı
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Mersin'de jandarma, son 10 günde yaptığı operasyonlarda 717 aranan şahsı yakalayarak, 42 hükümlüyü cezaevine teslim etti. Operasyonlar, dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla ilgili gerçekleşti.

Mersin'de jandarma son 10 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda 717 aranan şahsı yakaladı. Şahıslardan bir çok suçtan hapis cezası bulunan 42 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan veya kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 30 yıl hapis cezası olan 1, yağma, hırsızlık ve cezaevinden firar suçlarından 23 yıl hapis cezası olan 1, dolandırıcılık, hırsızlık, kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti suçlarından 10 ila 21 yıl arası hapis cezası bulunan 11 kişinin de aralarında olduğu toplam 717 şahsı yakaladı.

Yakalanan şahıslardan hapis cezası bulunan 42'si adliyede yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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