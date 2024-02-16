Mersin'de Jandarma Ekipleri Yolcu Taşımacılığı Araçlarına Denetim Yaptı

Mersin'de jandarma ekipleri 4 gün süreyle yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve servis araçlarına yönelik kazalara karşı bilgilendirici uygulama denetimi gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, araç sürücülerinin kurallara uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılması, korsan taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve güvenli bir seyahat ortamının sağlanarak kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetim yaptı. Kent genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde 4 gün süren denetimde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıyan minibüs, midibüs ve otobüsler tek tek kontrol edildi. 4 gün gece gündüz devam eden denetimde 861 araç denetlendi, 2 bin 583 vatandaşa ise toplu taşıma araçlarında da emniyet kemerinin kullanımı ve önemi hakkında bilgi verildi.

Kazaların en aza indirilmesi için denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - MERSİN