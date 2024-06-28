Mersin'de Jandarma Ekipleri Farkındalık Oluşturdu

Mersin'de jandarma ekipleri, farkındalık oluşturmak amacıyla trafikten sosyal medya dolandırıcılığına kadar bir çok alan da bilgilendirmede bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, toplum destekli güvenlik hizmetleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam etti. Ekipler, her yaştan bireyi bilinçlendirmek amacıyla Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde kamp yapan izci grubunu ziyaret etti. Burada jandarmanın tanıtımı, trafik kuralları ve sosyal medya kullanımı konularında gençleri bilgilendirdi.

Tarsus ilçesi Sayköy ve Gülek mahallelerinde de faaliyetlerine devam eden ekipler, özellikle telefon ve bilişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik vatandaşlara uyarıcı bilgi verdi. Trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla da dikkat edilmesi gereken konular anlatı.

Ekiplerin bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. - MERSİN