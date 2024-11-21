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Mersin'de Jandarma Cayrokopter ile Trafik Denetimi Yaptı

Mersin'de Jandarma Cayrokopter ile Trafik Denetimi Yaptı
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Mersin'de jandarma, cayrokopter desteğiyle gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 113 araç ve 215 şahsı sorguladı. Havadan yapılan denetimler, emniyet şeridi ihlali ve diğer trafik kurallarına yönelikti.

Mersin'de jandarmanın havadaki gözü 'cayrokopter' desteğiyle yapılan trafik denetimlerinde 113 araç ile 215 şahsın sorgusu gerçekletirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması, siren sistemi bulunan, görüntü kaydedebilen ve yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip pervaneli döner kanatlı hava aracı cayrokopter ile Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda trafik denetimi yaptı. Yapılan çalışmada emniyet şeridi ihlali, banketler üzerinde duraklama, park etme, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçların ihlallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Cayrokopterin yanı sıra jandarmanın 4 otoyol timi, 1'er adli ve motosiklet timiyle gerçekleştirilen denetimde 113 araç ile 215 şahsın sorgusu yapıldı.

Jandarmanın bir süredir hizmetinde olan cayrokopterlein hava denetiminin yanı sıra emniyet ve asayiş olayları ile orman yangınlarında da kullanıldığı belirtildi. Daha az maliyet ve iş gücüyle daha fazla alanın kontrol edilmesine imkan sağlayan hava aracıyla denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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