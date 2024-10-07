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Mersin'de Jandarma 3 Hükümlüyü Yakaladı

Mersin'de Jandarma 3 Hükümlüyü Yakaladı
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Mersin'de jandarma ekipleri, uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı. Uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından cezası bulunan şahıslar, yapılan operasyonla ele geçirildi ve cezaevine teslim edildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 14 ile 15 yıl 5 ay arasında hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada Silifke ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın limon bahçesinde saklandığı belirlendi. Ekiplerin bahçeye düzenlediği operasyonda hükümlü yakalandı. Çalışmasını sürdüren ekipler merkez Toroslar ilçesinde Dolandırıcılık suçundan 14 yıl, Erdemli ilçesinde ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ile Güveni Kötüye Kullanma suçlarından 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı yakaladı.

Yakalanan 3 hükümlü jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Uyuşturucu Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa mersin Hukuk Suç

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