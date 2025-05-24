Mersin'de İşyerine Kurşunlama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de İşyerine Kurşunlama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de bir işyerine yapılan kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyon sonucu 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada bir işyerinin kurşunlama olayı ile ilgili 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 2'sinin motosikletle gelerek iş yerini kurşunlama anları ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli, iş yerini kurşunladı. O anlar kameraya yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheliler belirlenerek kamera destekli fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi. Daha sonra savcılık talimatıyla belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda olayı gerçekleştiren, yardım eden ve azmettirenin de aralarında olduğu 8 şüpheli yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden aralarında kurşunlama anları görüntülere yansıyanların olduğu 4 şüpheli tutuklandı. 4 şüphelinin de adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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