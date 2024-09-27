Üye Girişi
Haberler

Mersin'de İş Yerlerine Kapsamlı Denetim: 8 İş Yerine 1,5 Milyon TL Ceza

Mersin'de İş Yerlerine Kapsamlı Denetim: 8 İş Yerine 1,5 Milyon TL Ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisinin gerçekleştirdiği denetimlerde, spa, sauna, hamam ve alkollü iş yerleri dahil 22 işletme incelendi. Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine toplam 1 milyon 550 bin TL ceza kesildi.

Mersin polisinin iş yerlerine yönelik yaptığı kapsamlı denetimde, usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine toplam 1 milyon 550 bin TL ceza uygulandı. 46 ekip ve 142 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, SGK ve Maliye ekipleri de yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, spa, sauna, hamam, masaj salonu ve umuma açık alkollü iş yerlerine yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 46 ekip ve 142 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, SGK ve Maliye ekipleri de görev aldı. Denetimde 22 iş merkezi incelenirken, 292 şahıs kontrol edildi. Tespit edilen yabancı uyruklu kayıtsız 3 işçi ilgili kuruma teslim edildi. Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine toplam 1 milyon 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mersin Emniyet Teşkilatının halkın güvenliğini sağlama ve yasaların uygulanmasını teşvik etme konusundaki kararlılığını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi mersin Hukuk

Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });