Mersin'de iş makinesi tamiri sırasında yaşanan kaza sonucu bir işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde iş makinesini tamir etmek isteyen işçi, kepçenin kova kısmının altında kalarak haşatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Batısandal Mahallesi Karadağ mevkiisinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan iş makinasının tamir edilmesi için hazırlık yapan Fevzi Yıldız'ın üzerine bir anda kepçenin kova kısmı düştü. Ağır yaralanan Yıldız, olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MERSİN