ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Dünyanın gözü Cidde'deydi! ABD-Ukrayna zirvesinden sonuç çıktı
Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Suriye'deki tarihi anlaşmaya Erdoğan'dan ilk yorum! Bir uyarısı var
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme

Vatandaş, taksicilerle artık hiç baş edemez
Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...

Yavaş'ın çıkışından sonra ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır

Mersin'de İş Makinesi Kazası: İnşaat İşçisinin Parmağı Sıkıştı

Mersin'de İş Makinesi Kazası: İnşaat İşçisinin Parmağı Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 27 yaşındaki inşaat işçisi Suphi Derviş Y.'nin parmağı kullandığı iş makinesinin dişlileri arasında sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve sağlık personeli, uzun süren müdahale sonucunda parmağı kurtardı. İşçinin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Mersin'de iş makinesine parmağı sıkışan inşaat işçisi, makine parçasıyla hastaneye kaldırıldı. İşçinin parmağı, itfaiye ekiplerince doktor gözetiminde makine parçasının kesilmesiyle çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan 27 yaşındaki Suphi Derviş Y.'nin parmağı kullandığı iş makinesinin dişlileri arasına sıkıştı. İşçinin yardım çağrısını duyan mesai aradaşları tüm çabalara rağmen işçinin parmağını sıkıştığı yerden çıkartamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, işçiyi parmağının sıkıştığı makinenin parçasıyla birlikte hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, doktor gözetiminde uzun süren müdahalenin ardından makinenin parçasını keserek işçinin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, eline dikiş atılan Suphi Derviş Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
img

Kırmızı kart görmesine neden olan sözleri ortaya çıktı
img

Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti
Galatasaray, 'ırkçılık' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı

Galatasaray Drogba'yı sildi
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri

Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.