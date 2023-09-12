Mersin'de İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de internet sitelerindeki otomobil, elektrikli motosiklet ve klima gibi ilanları kopyalayıp, birçok kişiyi dolandırdığı belirlenen 10 şüpheli, operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

?İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinden satışa çıkarılan kişilere ait otomobil, elektrikli motosiklet, klima ve oto yedek parça gibi ilanların kopyalandığını, daha düşük bedeller ile klonlanmış sahte ilan sitelerinde yayınladığını ve bu siteler aracılığıyla birçok vatandaşın dolandırıldığını tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 8 sim kart, 1 hard disk, 13 banka kartı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 800 TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.