Üye Girişi
Haberler

Mersin'de İnsan Ticareti ve Fuhuş Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda insan ticareti ve fuhşa yönelik suç örgütüne yönelik 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda 8 kişi tutuklandı ve 5 mağdur kadın kurtarıldı.

Mersin'de insan ticareti ve fuhşa yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde bir suç örgütünün iş vaadiyle ağına düşürdüğü kadınları kandırarak zorla fuhuş yaptırdığı, aracılık ve yer temin ettiğini belirledi. Şüphelilerin organize olarak insan ticareti suçunu işlediğinin tespit edilmesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal, doküman ve 1 adet tabanca ele geçirildi.9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona 5 mağdur kadın da kurtarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Mersin 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title