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Mersin'de İnşaatta İş Kazası: Tamirci Hayatını Kaybetti

Mersin'de İnşaatta İş Kazası: Tamirci Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 8. kattaki yük çekme vincini monte eden 28 yaşındaki tamirci, dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 8. katta yük çekme vincini monte eden tamirci, dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Koyuncu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın 8. katında motor tamiri servisinde çalışan Öner S. (28), yük çekme vincini monte etmeye başladı. Bu sırada diğer işçiler de kalıp sökme işine geçti. Bir işçinin kalıpların sökülmesi için vurmasıyla Öner S. dengesini kaybedip aşağı düştü. Olayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin çevre güvenliği almasının ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Polis ve savcının incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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