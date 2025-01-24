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Mersin'de İnşaatta İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'de İnşaatta İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatta şap atma işlemi yapan işçi, dengesini kaybederek 8. kattan düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatın 8. katında çalışan işçi dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yılmazoğlu Sokak'ta bulunan 9 katlı bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8. kattaki dairenin içinde şap atma işlemi yapan 42 yaşındaki M.Ş.H., dengesini kaybederek henüz tamamlanmamış olan pencere kısmından aşağı düştü. M.Ş.H.'nin düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasına cenaze otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturmanın sürdüğü olayda hayatını kaybeden işçinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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