Mersin'de İnşaatta Facia: Genç İşçi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Mersin'de inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 14 katlı binada meydana geldi. İnşaatta çalışan 20 yaşındaki Mikail Can Kahraman, iddiaya göre 10. kattan fark edemediği asansör boşluğuna düştü. Olayı fark eden diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2. kattaki asansörün üzerine düşen Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, gencin cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - MERSİN