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Mersin'de İncir Toplamak İsterken Kuyuya Düşen Şahıs Kurtarıldı

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Mersin'de incir toplamak için ağaca çıkan bir şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Yaralı adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'de incir toplamak için ağaca çıkan şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Yaralı adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir bahçede yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ceylan (56) incir toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek aşağıda bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Yakınlarının sesi duyarak fark ettiği Ceylan'ın kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, şahsı kurtarmak için çalışma yaptı. Su olan kuyuya halat yardımı ile inen bir itfaiye eri, yaralı şahsı yukarı çekerek kurtardı. Yaklaşık yarım saatlik operasyonla kurtarılan Ceylan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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