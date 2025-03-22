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Mersin'de İkiz Kardeşinin Kimliğiyle Saklanan Hükümlü Yakalandı

Mersin'de İkiz Kardeşinin Kimliğiyle Saklanan Hükümlü Yakalandı
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Mersin'de jandarma ekipleri, 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir şahsı, ikiz kardeşinin kimliğini kullanarak saklanırken yakaladı. Hükümlü, adres değiştirerek gizlenmeye çalıştı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tehdit ve cezaevinden firar suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü ikiz kardeşinin kimliğiyle kendini gizlemesine rağmen yakalanmaktan kurtulamadı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, çalışmasında Erdemli ilçesinde 'Tehdit ve cezaevinden firar" suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.'ye yöneldi. M.Ö.'nün ikiz kardeşine ait kimliği kullandığını ve sürekli adres değiştirdiğini öğrenen jandarma ekipleri ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bulunduğu evi tespit edip operasyon düzenledi. Operasyonda hükümlü yakalandı.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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