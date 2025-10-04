Mersin'de İki Motosiklet Kazası, Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülenmiş

Mersin'de meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olaylardan birinde motosikletli sürücü yola çıkan köpeğe çarparak savruldu, diğeri ise önüne çıkan hafif ticari araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi'ne meydana gelen motosiklet kazasına bir köpek neden oldu. Kaldırımdan gelen sokak köpeği yola inerek karşıya doğru gitmeye başladığı sıra gelen otobüs yavaşladı. Köpeği görmeyen motosiklet sürücüsü ise hayvana çarptı. Kazada sürücü ile köpek savruldu. Sürücünün yaralandığı olayda köpek bölgeden uzaklaştı.

Motosikletli hafif ticari araca çarparak yaralandı

Bir diğer kaza ise yine merkez Toroslar ilçesinde yaşandı. Çağdaşkent Mahallesi'nde dörtyol kavşağında hem hafif ticari aracın hemde motosikletin yavaşlamaması feci bir kazayla bitti. Hızla gelen motosikletli, geçiş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Her iki kazada saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralananların ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. - MERSİN