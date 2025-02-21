Mersin'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Mersin'in Mut ilçesindeki bir evin birinci katında çıkan yangın, vatandaşların hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Mersin'in Mut ilçesinde iki katlı evin birinci katında çıkan yangın korkuttu.
Yangın Meydan Mahallesi Demet Sokak'ta iki katlı evin birinci katında çıktı. İ.S.'ye ait iki katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, maddi hasar oluştuğu belirlendi. Ekiplerin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattığı öğrenildi. - MERSİN