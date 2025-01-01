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Mersin'de İki Katlı Binada Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Mersin'de İki Katlı Binada Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi
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Tarsus ilçesinde bir evin 2. katında çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı binanın 2. katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eski Ömerli Mahallesi 13010. Sokak'ta L.D.'ye ait eski 2 katlı evin 2. katında yangın çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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