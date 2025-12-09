Haberler

Mersin'de iki ayrı ev yangını

Mersin'de iki ayrı ev yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde meydana gelen iki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangınlarda maddi hasar oluştu.

Mersin'in Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde çıkan ev yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlk yangın, Erdemli ilçesinde bağlı Alata Mahallesi Kalfe Sokak yakınlarında bir apartmanın 4. katında çıktı. Alınan bilgiye göre, N.Ö. 'ye ait evdeki dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 2 itfaiye ile sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken maddi hasar oluştu.

İkinci yangın ise, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin pencerelerden çıktığı yangına ekipler hızla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarla ilgili polis inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
İZBETON davasında kritik duruşma: Soyer'in tutukluluğu devam edecek

CHP'li eski başkana tahliye çıkmadı: Tutukluluk kararı sürdü
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title