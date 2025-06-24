Mersin'de İki Ayrı Kaza: Araçlar İş Yerlerine Daldı

Mersin'de İki Ayrı Kaza: Araçlar İş Yerlerine Daldı
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Mersin'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçlar iş yerlerine çarptı. Kazalardan biri güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de meydana gelen iki ayrı kazada, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar iş yerlerine çarptı. Kazalardan biri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün meydana gelen kazalardan biri, merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 33 B 2377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp iş yerine daldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. İş yerinde ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer kaza, Üniversite Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 33 CSU 71 plakalı otomobil, cadde üzerinde dönüş yapmak isterken sağındaki motosikletliyi sıkıştırmamak için geniş manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından cadde üzerindeki bir kafeye daldı. Kafenin o bölümünde kimsenin bulunmaması kazanın daha kötü bir sonuçla bitmesini önledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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